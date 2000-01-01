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Спицын Никита
Спицын Никита
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1728
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Спицын Савелий
1692 г.р.
Мать
Спицына Неизвестно
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец:
Спицын Савелий
Мать:
Спицына Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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