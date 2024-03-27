(Шманцарь) Мария Амосовна
Место рожденияАрютинки, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
31.07.1979
Смерть
Неизвестно