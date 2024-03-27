(Шманцарь) Мария Амосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шманцарь) Мария Амосовна

(Шманцарь) Мария Амосовна

Место рождения

Арютинки, Велижский, Смоленская, Россия, Советский Союз

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
31.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шманцарь Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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