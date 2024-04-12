Крылов Порфирий Никитич
Место рождения
Дата рождения09.08.1902
Дата смерти15.05.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902
Отец: Крылов Никита Захарович
Мать: Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.10.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крылова Елена Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец, график, карикатурист, член коллектива "Кукрыниксы"
Смерть
15.05.1990