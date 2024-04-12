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Крылов Порфирий Никитич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

09.08.1902

Дата смерти

15.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

1877 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1902

Отец: Крылов Никита Захарович

Мать: Елизавета Дмитриевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.10.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крылова Елена Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Елена Анатольевна

Работа или профессия
Неизвестно
художник-живописец, график, карикатурист, член коллектива "Кукрыниксы"
Смерть
15.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
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