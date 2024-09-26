Пахарев Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Пахарев Емельян
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero38135367/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Пахарев&first_name=Николай&middle_name=Емель�
Рождение ребёнка
16.03.1940
Дочь: (Пахарева) Инесса Николаевна
Мать ребёнка: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно