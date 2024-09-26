Пахарев Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахарев Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Пахарев Емельян

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Память народа | https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero38135367/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Пахарев&first_name=Николай&middle_name=Емель�
Рождение ребёнка
16.03.1940

Дочь: (Пахарева) Инесса Николаевна

Мать ребёнка: Пахарева (Козлова) Агриппина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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