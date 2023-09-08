Кудрявцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудрявцев Иоанн Андриянович

Мать: Кудрявцева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Алексеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Евдокия Алексеевна

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