Кудрявцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев Иоанн Андриянович
Мать: Кудрявцева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кудрявцева Евдокия Алексеевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно