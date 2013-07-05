Ласкова-Балабасова Отец Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкова-Балабасова Отец Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Петрова Наталья

Мать ребёнка: Ласкова-Балабасова Мария

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкова-Балабасова Мария

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Balabasov (balabas) Иван

Мать ребёнка: Ласкова-Балабасова Мария

Rehovot, Rehovot, Center District, Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ласкова-Балабасова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ласкова-Балабасова Мария

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