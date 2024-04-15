Квашнин Данил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвашнин Данил Андреевич

Квашнин Данил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Квашнин Андрей Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Квашнин Михайло Данилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Марья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close