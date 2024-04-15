Квашнин Данил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Квашнин Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
?.10.1857
Сын: Квашнин Михайло Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Квашнина Марья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Чаинка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно