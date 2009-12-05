Теняков (Tenjakov) Архип (Archip) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теняков (Tenjakov) Архип (Archip)

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.08.1904

Дата смерти

25.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904

Отец: Теняков (tenjakov) Трифон Кузьмич

Мать: Тенякова Фёкла Лазаревна

Россия
Рождение ребёнка
29.05.1946

Дочь: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)

Мать ребёнка: Чуркина (churkina) Зоя (Zoja)

Россия, г.Березники
Смерть
25.10.1948
г.Березники Пермской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Березники Пермской области
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