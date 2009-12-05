Теняков (Tenjakov) Архип (Archip)
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.08.1904
Дата смерти25.10.1948
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1904
Россия
Рождение ребёнка
29.05.1946
Дочь: Шарапова (sharapova), Чуркина (churkina) Светлана (Svetlana)
Мать ребёнка: Чуркина (churkina) Зоя (Zoja)
Россия, г.Березники
Смерть
25.10.1948
г.Березники Пермской области
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г. Березники Пермской области