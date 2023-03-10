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(Дубовик) Неонила Васильевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1876

Дата смерти

28.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дубовик Василий Андреевич

Мать: Дубовик жена Неизвестно

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
28.12.1884
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287

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