(Дубовик) Неонила Васильевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти28.12.1884
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Дубовик Василий Андреевич
Мать: Дубовик жена Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
28.12.1884
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287