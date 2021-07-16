Силицкая Черноусик Быстрова (Силицкая) Галина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силицкая Черноусик Быстрова (Силицкая) Галина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1954

Дата смерти

16.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1954

Отец: Силицкий Данил Федорович

Мать: Силицкая Александра Павловна

Рождение ребёнка
20.09.1976

Дочь: Кулакович (Черноусик) Оксана Сергеевна

Отец ребёнка: Черноусик Сергей Степанович

Заречье-1, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
1983

Сын: Халепов (Черноусик) Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Черноусик Сергей Степанович

Смерть
16.07.2021
Славгород, Славгородский район, Могилёвская область

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