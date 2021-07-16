Силицкая Черноусик Быстрова (Силицкая) Галина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1954
Дата смерти16.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1954
Рождение ребёнка
20.09.1976
Дочь: Кулакович (Черноусик) Оксана Сергеевна
Отец ребёнка: Черноусик Сергей Степанович
Заречье-1, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
1983
Сын: Халепов (Черноусик) Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Черноусик Сергей Степанович
Смерть
16.07.2021
Славгород, Славгородский район, Могилёвская область