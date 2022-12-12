Дмитриев Артём Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Артём Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.2010

Дочь: Дмитриева Арина Артёмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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