Дмитриев Артём Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.2010
Дочь: Дмитриева Арина Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности