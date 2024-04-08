Абдулкадыр Абдулбасыров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смерти29.02.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Габдулбасыр Абдулхаиров
Мать: Шамсукамар
Рождение ребёнка
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Галима
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Бибигатия
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Мухаметюсуф
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Сафаргалий
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Фазилахмет
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Хазиахмет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махтубзада Шагиахметева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бедрюкамар
Смерть
29.02.1860 ст.