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Абдулкадыр Абдулбасыров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

29.02.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Около 1839 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1850 г.р.
Около 1853 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Габдулбасыр Абдулхаиров

Мать: Шамсукамар

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Иблиамин Абдулкадыров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Галима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Бибигатия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Мухаметюсуф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Сафаргалий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Фазилахмет

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Хазиахмет

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махтубзада Шагиахметева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бедрюкамар

Смерть
29.02.1860 ст.
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