Головкин Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1944
Дата смерти25.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944
Бракосочетание
19.08.1969
Рождение ребёнка
19.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина Татьяна Петровна
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головкина Татьяна Петровна
Смерть
25.10.2022