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Головкин Валерий Васильевич

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

12.07.1944

Дата смерти

25.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944

Отец: Головкин Василий Иванович

Мать: Головкина Ольга Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
19.08.1969

Жена: Головкина Татьяна Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Татьяна Петровна

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головкина Татьяна Петровна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
25.10.2022
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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