Алтунин Дмитрий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1928
Дата смерти06.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Рудный
Рождение ребёнка
19.01.1957
Сын: Алтунин Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна
Рождение ребёнка
11.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна
Смерть
06.02.1999
г.Рудный