Алтунин Дмитрий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин Дмитрий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1928

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Место жительства
Неизвестно
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
г.Рудный
Рождение ребёнка
19.01.1957

Сын: Алтунин Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Рождение ребёнка
11.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Смерть
06.02.1999
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
г.Рудный

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