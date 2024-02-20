Долгая Мелания Зиновьевна
Место рождениямест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Пагненко (Долгая) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Рождение ребёнка
После 1861
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Долгий Григорий Федорович
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович
Смерть
Неизвестно