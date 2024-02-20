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Долгая Мелания Зиновьевна

Место рождения

мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Долгий Андрей Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Долгий Филипп Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

ГАРК . Ф - 27-16-41, ревизская сказка 1858г., мест .Яблунево Яблуневской вол.,Лубенского уезда Полтавской губ. Россия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Пагненко (Долгая) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Рождение ребёнка
После 1861

Сын: Долгий Артем Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Долгий Григорий Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Долгий Алексей Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Долгий Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Долгий / Довгий / Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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