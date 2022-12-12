Таянович Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1942
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Таянович Анатолий Арсеньевич
Отец ребёнка: Таянович Арсений
Рождение ребёнка
13.12.1967
Дочь: Таянович Елена Арсеньевна
Отец ребёнка: Таянович Арсений
Смерть
2016
Вайдава, Vaidavas pagasts, Valmieras novads