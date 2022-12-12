Таянович Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таянович Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1942

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Таянович Анатолий Арсеньевич

Отец ребёнка: Таянович Арсений

Рождение ребёнка
13.12.1967

Дочь: Таянович Елена Арсеньевна

Отец ребёнка: Таянович Арсений

Смерть
2016
Вайдава, Vaidavas pagasts, Valmieras novads
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