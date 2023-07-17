Дятлов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Дятлов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Дятлова Воржева (Митрофанова) Клавдия Ивановна
Пыжово, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1941