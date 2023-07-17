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Дятлов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова Воржева (Митрофанова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Дятлов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Дятлова Воржева (Митрофанова) Клавдия Ивановна

Пыжово, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1941

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