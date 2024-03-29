Довгард Исай (Шая) Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард Исай (Шая) Лейзерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Довгард Лейзер Йоселев

Мать: Довгард Энта

Бракосочетание
10.03.1896

Жена: Мария Ицековна

г. Москва
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Рахиль

Мать ребёнка: Мария Ицековна

г. Тула
Развод
1899

Жена: Мария Ицековна

Рождение ребёнка
07.01.1904

Дочь: Пессия-Рахиль

Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна

г. Тула
Рождение ребёнка
21.05.1905

Сын: Довгард Рафаил

Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна

г. Тула
Рождение ребёнка
11.07.1906

Сын: Довгард Ефим

Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна

г. Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Довгард Йосель

Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райца (Рейза) Рафаиловна

Смерть
Неизвестно
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