Довгард Исай (Шая) Лейзерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Довгард Лейзер Йоселев
Мать: Довгард Энта
Бракосочетание
10.03.1896
Жена: Мария Ицековна
г. Москва
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Рахиль
Мать ребёнка: Мария Ицековна
г. Тула
Развод
1899
Жена: Мария Ицековна
Рождение ребёнка
07.01.1904
Дочь: Пессия-Рахиль
Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна
г. Тула
Рождение ребёнка
21.05.1905
Сын: Довгард Рафаил
Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна
г. Тула
Рождение ребёнка
11.07.1906
Сын: Довгард Ефим
Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна
г. Тула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Довгард Йосель
Мать ребёнка: Райца (Рейза) Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Райца (Рейза) Рафаиловна
Смерть
Неизвестно