Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксана

Мать ребёнка: (Полищук) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: (Полищук) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: (Полищук) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Полищук) Надежда

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