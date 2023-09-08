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Сафонов Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафонов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1962

Дочь: Соколова (Сафонова) Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.1965

Дочь: Абузярова (Сафонова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна

Смерть
2018

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