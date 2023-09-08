Сафонов Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафонов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1962
Дочь: Соколова (Сафонова) Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
13.07.1965
Дочь: Абузярова (Сафонова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Сафонова (Мошкина) Раиса Михайловна
Смерть
2018