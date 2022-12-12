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(Шарнина) Евгения Сергеевна

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Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

04.12.1905 ст.

Дата смерти

16.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905 ст.

Отец: Шарнин Сергей Иванович

Мать: Шарнина Любовь Алексеевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
МК Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1905 год. Евгкния родилась 04 крещена 05 декабря. Отец Верхотурский мещанин Сергей Иоаннов Шарнин. Мать -Любовь Алексиева Шар... Показать все
Место жительства
1919
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
Эвакуация войсками Колчака из Пермской губернии в Томскую губернию
Работа или профессия
?.11.1920
Подгорное, Чаинский муниципальный район, Томская область
Вступила в комсомол, работала в Чаинском РИКе делопроизводителем по 1921г. Газета "Земля Чаинская" от 20.01.2018, №3 (8301). Вспомним, как все начиналось. Эмилия Отто.
Работа или профессия
?.06.1921
Тискино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Уездный отдел по работе среди женщин, волорганизатор, районный инструктор
Работа или профессия
1923
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
1923-1925г. Объединенный Рудком ВСГ (Рудничный комитет Всероссийского Союза Горняков) Анжеро-Судженского района. Профорганизатор, участник пленума Райкома ВСГ Кузбасса 26.09.1923
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Соловьев Николай Степанович

Рождение ребёнка
31.10.1924

Сын: Соловьев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович

Работа или профессия
1925
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
1925-1926 зав. жен. отделом Тайгинского РК ВКП(б)
Работа или профессия
1926
Томск, город Томск, Томская область
1926-1927г. Школа II ступени, обществовед. 11.10.1926 умер сын.
Работа или профессия
1927
Кизел, город Кизел, Пермский край
с 1927 по ноябрь 1927 обществовед пропагандист в Кизеле Верхне-Камского округа. С ноября 1927 по окт.1928 г. пред. Окрпроса В.-Камского окр.
Рождение ребёнка
08.02.1929

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работа или профессия
1929
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Ленинский РК ВКП(б), райженорг и зав. общ. отд. С нояб. 1929 по февр 1930 пред. РК союза Рабпрос Ленинского района.
Работа или профессия
01.02.1930
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Школа 9-летка, обществовед
Рождение ребёнка
18.04.1931

Сын: Валерий

Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович

Работа или профессия
1932
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Работает в редакции газеты Забой зав. парт. отделом и зам. редактора. с 5 мая 1932 по 03.01.1933 и с 01.02.1934 по 09.6.1934 зав. парт. отделом.
Работа или профессия
03.01.1933
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Редактор газеты "В бой за уголь" с 01.03.1933 до 01.02.1934
Работа или профессия
1934
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Редакция газеты "Сельская правда"
Работа или профессия
1938
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Исключена из партии. Уволена из КОГИЗа, работала в Областной научной библиотеке. Выдачной фонд.
Работа или профессия
1941
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Направлена в г. Татарск на замену ушедшего на фронт редактора районной газеты "Ударник животновод".
Работа или профессия
1943
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский Радиокомитет, редактор Новостей
Смерть
16.03.1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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