(Шарнина) Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1905 ст.
Дата смерти16.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1905 ст.
Отец: Шарнин Сергей Иванович
МК Трех-Святительской церкви Нижнетуринского завода Верхотурского уезда за 1905 год. Евгкния родилась 04 крещена 05 декабря. Отец Верхотурский мещанин Сергей Иоаннов Шарнин. Мать -Любовь Алексиева Шар... Показать все
Место жительства
1919
Эвакуация войсками Колчака из Пермской губернии в Томскую губернию
Работа или профессия
?.11.1920
Вступила в комсомол, работала в Чаинском РИКе делопроизводителем по 1921г. Газета "Земля Чаинская" от 20.01.2018, №3 (8301). Вспомним, как все начиналось. Эмилия Отто.
Работа или профессия
?.06.1921
Тискино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Уездный отдел по работе среди женщин, волорганизатор, районный инструктор
Работа или профессия
1923
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
1923-1925г. Объединенный Рудком ВСГ (Рудничный комитет Всероссийского Союза Горняков) Анжеро-Судженского района. Профорганизатор, участник пленума Райкома ВСГ Кузбасса 26.09.1923
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
31.10.1924
Сын: Соловьев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович
Работа или профессия
1925
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
1925-1926 зав. жен. отделом Тайгинского РК ВКП(б)
Работа или профессия
1926
Томск, город Томск, Томская область
1926-1927г. Школа II ступени, обществовед. 11.10.1926 умер сын.
Работа или профессия
1927
Кизел, город Кизел, Пермский край
с 1927 по ноябрь 1927 обществовед пропагандист в Кизеле Верхне-Камского округа. С ноября 1927 по окт.1928 г. пред. Окрпроса В.-Камского окр.
Рождение ребёнка
08.02.1929
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работа или профессия
1929
Ленинский РК ВКП(б), райженорг и зав. общ. отд. С нояб. 1929 по февр 1930 пред. РК союза Рабпрос Ленинского района.
Работа или профессия
01.02.1930
Школа 9-летка, обществовед
Рождение ребёнка
18.04.1931
Сын: Валерий
Отец ребёнка: Соловьев Николай Степанович
Работа или профессия
1932
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Работает в редакции газеты Забой зав. парт. отделом и зам. редактора. с 5 мая 1932 по 03.01.1933 и с 01.02.1934 по 09.6.1934 зав. парт. отделом.
Работа или профессия
03.01.1933
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Редактор газеты "В бой за уголь" с 01.03.1933 до 01.02.1934
Работа или профессия
1934
Редакция газеты "Сельская правда"
Работа или профессия
1938
Исключена из партии. Уволена из КОГИЗа, работала в Областной научной библиотеке. Выдачной фонд.
Работа или профессия
1941
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Направлена в г. Татарск на замену ушедшего на фронт редактора районной газеты "Ударник животновод".
Работа или профессия
1943
Новосибирский Радиокомитет, редактор Новостей
Смерть
16.03.1967