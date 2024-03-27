Давлетшин Абдулла Ахун,Полковник Давлетшинович
Место рожденияБирский уезд Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Давлетша Ишан Адильшин
Мать: (Усманова) Шамсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Абдулкадыр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Абдрахман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давлетшин Абдулвали
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1861
Сын: Давлетшин Абдулазиз Генерал-Майор Абдуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно