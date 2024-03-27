Давлетшин Абдулла Ахун,Полковник Давлетшинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Абдулла Ахун,Полковник Давлетшинович

Место рождения

Бирский уезд Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Давлетша Ишан Адильшин

Мать: (Усманова) Шамсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Абдулкадыр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Абдрахман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давлетшин Абдулвали

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1861

Сын: Давлетшин Абдулазиз Генерал-Майор Абдуллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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