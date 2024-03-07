Шуракова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1925
Дочь: Лебедева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старикова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Александровское, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно