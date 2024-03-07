Шуракова Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуракова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1925

Дочь: Лебедева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шураков Петр Иванович

Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шураков Василий Иванович

Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старикова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Шураков Иван Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шураков Иван Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Александровское, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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