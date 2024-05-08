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Филатов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870

Отец: Филатов Василий Иванович

Мать: Суморокова Татьяна Яковлева

Бракосочетание
17.02.1891 ст.

Жена: Филатова Мария Николаевна

Гниломедово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1891 по 1925
Юмашево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1891
Юмашево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Дочь: Филатова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
09.01.1894

Сын: Филатов Николай Иванович

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Филатов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1900

Сын: Филатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.1903

Дочь: Филатова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
29.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
12.10.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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