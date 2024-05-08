Филатов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1870
Бракосочетание
17.02.1891 ст.
Гниломедово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1891 по 1925
Юмашево, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
1891
Юмашево, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.1892
Дочь: Филатова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.01.1894
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Филатов Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1900
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.06.1903
Дочь: Филатова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.11.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно