Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Андреевич

Место рождения

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
09.08.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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