Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
09.08.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.08.1901 Вилина Александр Диомидович Вилина отец крестьянин Диомид Федорович Вилина мать жена Татьяна Гавриловна Устья запасной рядовой 93 иркутского полка Дмитрий Андреев... Показать все
Смерть
Неизвестно