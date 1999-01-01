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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Гуская Александра Александровна
Отец ребёнка: Долинко Александр Васильевич
Рождение ребёнка
2003
Сын: Долинко Иван Александрович
Отец ребёнка: Долинко Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно