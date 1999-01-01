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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Гуская Александра Александровна

Отец ребёнка: Долинко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
2003

Сын: Долинко Иван Александрович

Отец ребёнка: Долинко Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинко Александр Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Долинко Александр Васильевич

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