Осинкин Емельян Титович
Место рождения(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения08.01.1822
Дата смерти10.05.1823
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1822
(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Смерть
10.05.1823
(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
09.01.1827
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Мазунино