Осинкин Емельян Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкин Емельян Титович

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Место рождения

(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

08.01.1822

Дата смерти

10.05.1823

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Между 1791 и 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1822

Отец: Осинкин Тит Никифорович

Мать: Осинкина Евдокия Михайловна

(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Смерть
10.05.1823
(ранее Сарапульская дворцовая волость,Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
09.01.1827
Преображенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Мазунино
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