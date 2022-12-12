Суэтин Влас Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суэтин Влас Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Акимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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