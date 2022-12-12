Суэтин Влас Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Акимовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно