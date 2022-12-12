Ярославская Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославская Светлана Александровна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

23.12.1982

Пол

Женский

Отец

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Мать

1959 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ярославская Ирина Алексеевна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
11.11.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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