Королёва (Давыгора) Инга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1968
Дата смерти31.12.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968
Отец: Давыгора Владимир
Мать: Давыгора Зоя
Рождение ребёнка
27.12.1989
Сын: Королёв Кирилл Леонидович
Отец ребёнка: Королёв Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1992
Сын: Королёв Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Королёв Леонид Васильевич
Смерть
31.12.2018