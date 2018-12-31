Королёва (Давыгора) Инга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Давыгора) Инга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1968

Дата смерти

31.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968

Отец: Давыгора Владимир

Мать: Давыгора Зоя

Рождение ребёнка
27.12.1989

Сын: Королёв Кирилл Леонидович

Отец ребёнка: Королёв Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1992

Сын: Королёв Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Королёв Леонид Васильевич

Смерть
31.12.2018
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