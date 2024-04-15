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Лукин Петр Матвеевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.01.1905 ст.

Дата смерти

28.08.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1905 ст.

Отец: Лукин Матвей Васильевич

Мать: Лукина Параскева Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
16.01.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Смерть
28.08.1905 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
30.08.1905 ст.
Погребен на кладбище деревни Куликовки
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