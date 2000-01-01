Зайцева (Черникова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1939
Сын: Зайцев Илья Павлович
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Лидия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороковская Ксения Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашишниченко Вера Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962