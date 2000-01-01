Зайцева (Черникова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Черникова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1939

Сын: Зайцев Илья Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Лидия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Семен Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороковская Ксения Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Чугучак
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашишниченко Вера Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Павел Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Павел Никитович

Смерть
1962
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