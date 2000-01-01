Нижельская-Лаптева Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
29.01.1952
Дочь: Нижельская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович
Рождение ребёнка
21.03.1955
Дочь: Семикина-Нижельская Вера Александровна
Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович
Рождение ребёнка
28.04.1959
Сын: Нижельский Николай Александрович
Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978