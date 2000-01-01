Нижельская-Лаптева Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижельская-Лаптева Ольга Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Лаптев Павел Васильевич

Мать: Лаптева-Карачун Анна Семёновна

Рождение ребёнка
29.01.1952

Дочь: Нижельская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович

Рождение ребёнка
21.03.1955

Дочь: Семикина-Нижельская Вера Александровна

Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович

Рождение ребёнка
28.04.1959

Сын: Нижельский Николай Александрович

Отец ребёнка: Нижельсий Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нижельсий Александр Степанович

Смерть
1978
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