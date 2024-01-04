Советова (Черникова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1898 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.
Дочь: (Советова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Советов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.
Сын: Советов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Советов Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно