Советова (Черникова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Советова (Черникова) Ольга Владимировна

Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
18.10.1898 ст.

Муж: Советов Михаил Фёдорович

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.

Дочь: (Советова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Советов Михаил Фёдорович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.

Сын: Советов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Советов Михаил Фёдорович

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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