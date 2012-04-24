Ахметов Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Ильдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1965

Дата смерти

24.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.04.2012

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