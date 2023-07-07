Каменев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.11.1978

Дочь: Туренко Елена

Мать ребёнка: Каменева Лидия

Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменев Сергей

Мать ребёнка: Каменева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменева Лидия

Смерть
Неизвестно
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