Каменев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 15.11.1978
Дочь: Туренко Елена
Мать ребёнка: Каменева Лидия
Гулькевичский район Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменев Сергей
Мать ребёнка: Каменева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каменева Лидия
Смерть
Неизвестно