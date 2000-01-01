Кононова Марта Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Марта Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кононов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Кононов Фёдор Константинович

д.Бродовской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кононов Фёдор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Фёдор Константинович

Смерть
Неизвестно
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