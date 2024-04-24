Макарова (Астапущенко) Римма Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1937
Отец: не указан
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Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Алексеевич
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Смерть
Неизвестно