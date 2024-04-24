Макарова (Астапущенко) Римма Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Астапущенко) Римма Васильевна

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

30.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1915 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1937

Отец: не указан

Мать: Астапущенко (Павлова) Вера Александровна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Алексеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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