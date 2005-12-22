Токазин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1967
Дата смерти22.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1995
Сын: Токазин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Токазина Людмила
Рождение ребёнка
19.01.1997
Сын: Токазин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Токазина Людмила
Рождение ребёнка
09.12.1998
Дочь: Андрова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Токазина Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токазина Людмила
Смерть
22.12.2005