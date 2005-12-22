Токазин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токазин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1967

Дата смерти

22.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1995

Сын: Токазин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Токазина Людмила

Рождение ребёнка
19.01.1997

Сын: Токазин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Токазина Людмила

Рождение ребёнка
09.12.1998

Дочь: Андрова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Токазина Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токазина Людмила

Смерть
22.12.2005
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