Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дария
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
24.11.1848
Сын: Филиппов Яков Анисифорович
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домникия
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Анисифор Федотович
Смерть
Неизвестно