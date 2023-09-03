Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

1843 г.р.
1844 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.
1853 г.р.
1856 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дария

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
24.11.1848

Сын: Филиппов Яков Анисифорович

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домникия

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Анисифор Федотович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.