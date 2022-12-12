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Кузнецов Евгений Михайлович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

08.12.1935

Дата смерти

01.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1935

Отец: Кузнецов Михаил Яковлевич

Мать: Кузнецова Еннафа Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
06.11.1960

Жена: Кузнецова Виктория Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1962

Дочь: Спрыгина Алла Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Виктория Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.01.1969

Дочь: Мартьянова Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузнецова Виктория Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
01.02.1991
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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