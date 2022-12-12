Кузнецов Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.12.1935
Дата смерти01.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1935
Бракосочетание
06.11.1960
Рождение ребёнка
20.06.1962
Дочь: Спрыгина Алла Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Виктория Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1969
Дочь: Мартьянова Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузнецова Виктория Васильевна
Смерть
01.02.1991