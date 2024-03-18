Трубчинов Валентин Иванович
Место рожденияст. Орджоникидзевская ЧИАССР
Дата рождения11.05.1940
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1940
при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1964
Дочь: Баландина (Трубчинова) Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Трубчинова (Кочеткова) Валентина Федоровна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания