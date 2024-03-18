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Трубчинов Валентин Иванович

Место рождения

ст. Орджоникидзевская ЧИАССР

Дата рождения

11.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1940

Отец: Трубчанинов Иван Григорьевич

Мать: Трубчанинова (Тонкогубова) Мария

при регистрации рождения в записи сделана описка, поэтому фамилия не совпадает с фамилией родителей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубчинова (Кочеткова) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1964

Дочь: Баландина (Трубчинова) Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Трубчинова (Кочеткова) Валентина Федоровна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

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