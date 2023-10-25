Марьина (Мосина) Анастасия (Тася) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьина (Мосина) Анастасия (Тася) Николаевна

Марьина (Мосина) Анастасия (Тася) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ал
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосин Николай Максимович

Мать: Мосина Феня

Рождение ребёнка
27.09.?

Дочь: Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: Марьин Сергей Ст

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Марьин Сергей Ст

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьин Сергей Ст

Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close