Марьина (Мосина) Анастасия (Тася) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосин Николай Максимович
Мать: Мосина Феня
Рождение ребёнка
27.09.?
Дочь: Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: Марьин Сергей Ст
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марьин Сергей Ст
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марьин Сергей Ст
Новоиушино, Тогульский муниципальный район, Алтайский край