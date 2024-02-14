Шмелев Николай Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1955
Дочь: Шмелева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Веденина Матрена Гавриловна
Рождение ребёнка
06.10.1958
Дочь: Шмелева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Веденина Матрена Гавриловна
Смерть
Неизвестно