Шмелев Николай Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелев Николай Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1955

Дочь: Шмелева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Веденина Матрена Гавриловна

Рождение ребёнка
06.10.1958

Дочь: Шмелева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Веденина Матрена Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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