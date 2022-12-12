Мохова (Скворцова) Виолетта Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова (Скворцова) Виолетта Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1953

Дата смерти

22.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1953

Отец: Скворцов Александр Михайлович

Мать: Романова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
22.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мохов Александр Степанович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Александр Степанович

Смерть
22.03.1985
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