Мохова (Скворцова) Виолетта Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1953
Дата смерти22.03.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1953
Рождение ребёнка
22.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мохов Александр Степанович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1985