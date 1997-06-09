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Качко Клара Абрамовна

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Место рождения

Староконстантинов, Хмельницька область

Дата рождения

27.02.1922

Дата смерти

09.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1922

Отец: Качко Абрам Моисеевич

Мать: Качко Циля Хаимовна

Староконстантинов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.02.1945

Сын: Клыков Иван Иванович

Отец ребёнка: Клыков Иван Абрамович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
09.06.1997
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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