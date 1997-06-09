Качко Клара Абрамовна
Место рождения
Дата рождения27.02.1922
Дата смерти09.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1922
Отец: Качко Абрам Моисеевич
Мать: Качко Циля Хаимовна
Рождение ребёнка
03.02.1945
Сын: Клыков Иван Иванович
Отец ребёнка: Клыков Иван Абрамович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
09.06.1997
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область