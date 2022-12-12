Радостнова Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостнова Зинаида Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1935

Сын: Радостнов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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