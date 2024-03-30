Подъяков Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подъяков Игорь Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подъяков Михаил Николаевич

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подъякова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подъякова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подъякова Елена

Смерть
Неизвестно
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