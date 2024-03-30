Подъяков Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подъяков Михаил Николаевич
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подъякова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подъякова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подъякова Елена
Смерть
Неизвестно