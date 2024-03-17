Голощапова Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рождения?.11.1912
Дата смерти1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1912
Отец: Голощапов Николай
Мать: Маланья
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Замякина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Замякин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
08.09.1939
Сын: Замякин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
02.04.1943
Сын: Замякин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
13.09.1946
Дочь: Замякина Марина (Мария) Васильевна
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
03.02.1950
Дочь: Замякина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Рождение ребёнка
02.03.1953
Сын: Замякин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Замякин Василий Прохорович
Назарово, город Назарово, Красноярский край
Смерть
1992