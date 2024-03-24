Кузнецова (Колбасина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Колбасина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Колбасин Иван Григорьевич

Мать: Колбасина Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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